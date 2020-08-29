الأمم المتحدة: تحول لافت بليبيا.. وحاجة لعملية سياسية شاملة

اعتبرت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن البلاد تشهد "تحولاً لافتاً" يؤكد الحاجة "لعملية سياسية شاملة".

وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا وباحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.

وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.

وأعربت البعثة عن قلقها من "زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا". وشددت على ضرورة العودة إلى عملية سياسية شاملة في ليبيا.

موضوع يهمك نظم المئات من سكان مدينة مصراتة، مسقط رأس وزير داخلية حكومة الوفاق المقال فتحي باشاغا، اعتصاما احتجاجا على إيقافه من... خلافات بين ميليشيات مصراتة وطرابلس بعد إقالة باشاغا المغرب العربي

يأتي هذا بينما أوقف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وزير داخليته فتحي باشاغا عن أداء مهامه أمس الجمعة، وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين.

وتصاعدت منذ يوم الأحد الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس.

كما شنت تشكيلات الوفاق عمليات مداهمة وقبضت على عدد من الناشطين. وأقامت حواجز أمنية في العاصمة توقف المارة فيقوم ملثمون بتفتيش هواتفهم.