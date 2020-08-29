وفد تركي لاحتواء صراع السراج وباشاغا وتوقعات بتصدع الوفاق

أفادت مصادر العربية بأن تركيا أرسلت وفداً أمنياً إلى ليبيا لاحتواء الصراع القائم بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخلية الوفاق الموقوف فتحي باشاغا.

وفيما توقعت المصادر ظهور تبعات واسعة لقرار السراج المفاجئ بإيقاف باشاغا، بدأت تظهر مؤشرات لصدام محتمل، بين الأذرع العسكرية التابعة للسراج وكتائب مصراتة، المدينة التي ينحدر منها باشاغا، والتي رفضت قرار رئيس حكومة الوفاق.

وفي رسالة إلى أعيان مصراتة من أن الصراع مع باشاغا شخصي، عيّن السراج محمد علي الحداد رئيساً لأركان قوات الوفاق، وهو أحدُ قادة مليشيات مصراتة.

هذا وذكرت مصادر أن الخلافات بين السراج ووزير داخليته ليست جديدة، لكن الحراك الشعبي في طرابلس أخرجه للعلن، كاشفة عن سعي باشاغا إلى الإطاحة بالسراج وخلافته في منصبه.

السراج يعيّن وزير دفاع ورئيساً جديداً للأركان

وقرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، السبت، تعيين العقيد صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع، وتعيين محمد علي الحداد رئيسا للأركان العامة لقوات الوفاق بعد ترقيته.

وشغل وزير الدفاع الجديد صلاح الدين النمروش، وهو من مدينة الزاوية غرب ليبيا، منذ أكتوبر 2019، منصب وكيل لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، حيث بدأ مشواره المهني ضابطا ومهندسا بإدارة المشتريات العسكرية عام 2000، ثم تدرج في وظيفته حتى عيّن آمرا لمكتب المعلومات والدراسات بإدارة المشتريات العسكرية، وقد شارك بعدة دراسات وأبحاث في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات بالمجال العسكري.

أما الحداد الذي أصبح رئيسا جديدا للأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، وهو من مدينة مصراتة، فقد كان آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى، وشغل منصب قائد "لواء الحلبوص"، وهي أكبر الكتائب العسكرية في مدينة مصراتة.

وجاءت هذه التغييرات التي مست وزارة دفاع حكومة الوفاق، بعد اجتماع عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم السبت برئاسة فايز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

وتزامنت هذه التكليفات مع وصول وزير الداخلية المقال من حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس واستقباله بالمطار من طرف أكثر من 300 آلية عسكرية تابعة لميليشيات مصراتة، وسط أجواء من التوتر وتهديدات متبادلة بينها وبين ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج.