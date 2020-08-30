جايينكم لعقر داركم.. موال لباشاغا يتوعد ميليشيات طرابلس

نفخ قرار إيقاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، الروح مجدداً في الصراع الكامن تحت الرماد بين الميليشيات المتعددة في العاصمة الليبية، لا سيما بين كتائب مدينة مصراتة التي يتحدر منها باشاغا وبين وميليشيات طرابلس التي تدعم رئيس الوفاق فايز السراج.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، أحد العناصر الموالين للوزير يهدد بمهاجمة ميليشيات طرابلس في عقر دارهم.

فقد راح أحد هؤلاء المسلحين الموالين لباشاغا يتوعد عناصر السراج قائلاً: "جايينكم لعقر داركم، في ساحة الشهداء، وسط طرابلس".

ومن على متن إحدى الآليات العسكرية، بدا المتحدث يستعرض فوجا من الآليات وراءه، قائلاً: "جايينكم يا ميليشيات في عقر داركم، للساحة بتاعتكم، إلى ميدان الشهداء".

وتابع: "قوات إنفاذ القانون آتية، وزير الداخلية آت، خليكم في الميدان.. الميليشيات تسب الوزير".

أتى ذلك، بعد أن وصل باشاغا مساء أمس السبت إلى مطار معيتيقة في طرابلس قادماً من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته.

واحتشد مسلحون من جماعات متطرفة ومن الإخوان لمواكبته، فور وصوله إلى معيتيقة.

يذكر أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان أوقف مساء الجمعة وزير داخليته، معلناً أنه سيجري تحقيقاً في أسلوب معالجته للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة والحملة العنيفة التي شنت ضد المحتجين.