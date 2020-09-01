بوريل يلتقي السراج بطرابلس: ليبيا على رأس أولويات أوروبا

قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على "تويتر"، إنه التقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وأعضاء مجلس الحكومة في طرابلس.

وأضاف أن "ليبيا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي".

بوريل قال: "نرحب بالتفاهم الأخير الخاص بوقف إطلاق النار، ونواصل دعم الحوار والحل السياسي للصراع بقيادة الليبيين".

المسؤول الأوروبي أضاف: "بحثنا الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5 ورفع الحصار النفطي".

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وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة وهي عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي".

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، وصل في وقت سابق من الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث موقفي رئيس المجلس الرئاسي السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرين بشأن وقف إطلاق النار والتدخل الخارجي.

ومن المتوقع أن يلتقي دي مايو خلال الزيارة وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.