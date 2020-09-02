برلمان تونس يصادق بالأغلبية على منح الثقة لحكومة المشيشي

منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134صوتا في الاستفتاء الذي جرى داخل مجلس النواب التونسي مقابل سبعة وستين صوتا رافضا.

وكان البرلمان التونسي قد بدأ عملية التصويت لمنح الثقة على حكومة المشيشي التي يتعين عليها الحصول على موافقة مئة وتسعة أصوات من أصل مئتين وسبعة عشرة نائبا.

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وكان المشيشي قد أعلن عن تشكيلته الحكومية التي فضل أن تكون حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تتكون من خمسة وعشرين وزيرا، وثلاثة كتاب دولة.

وجاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في منتصف يوليو الماضي.