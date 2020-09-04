"رغم تهديد الميليشيات".. متظاهرو طرابلس إلى الميدان

يتحضرّ الحراك الشعبي الليبي للخروج مساء اليوم الجمعة، في مظاهرات جديدة ضد حكومة الوفاق، تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات العامّة، وتندّد بإخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد واستمرار هيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام.

موضوع يهمك مع استمرار حالة الغضب الشعبي التي شهدتها العاصمة الليبية منذ يوم الأحد، وتجلت بنزول المحتجين إلى ميدان الشهداء، هاتفين... نار التظاهرات تلسع الوفاق.. داخلية طرابلس تفرض شروطا المغرب العربي

مستمرون رغم التهديدات

وقالت همّة عبد الوهاب، وهي أحد نشطاء الحراك في تصريح لـ"العربية.نت"، إن المظاهرات ستخرج عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، رغم محاولة بعض المندسين التشويش عليها والترويج على تأجيلها ليوم الأحد القادم.

وتابعت "نحن مستمرون رغم التهديدات التي تصلنا في السر والعلن من قادة الميليشيات المسلحة المستفيدين من استمرار هذا الوضع خاصة أنهم جزء من منظومة الفساد في الحكومة، ونرفض المسرحية التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشأن توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق معه، و التي جاءت للتغطية على الحراك المناهض له ومحاولة لاحتوائه".

تحقيق مع قادة الميليشيات

كما أضافت أن الحراك يطالب اليوم فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين، بمطلب جديد يتجسد بالتحقيق مع قادة الميليشيات المسلحة الذين قاموا بقمع المتظاهرين والإفراج عن النشطاء الذين اختطفوهم ومعرفة مصيرهم.

إلى ذلك، رأت أن حكومة الوفاق قدمت الكثير من التنازلات إلى تركيا وأمنت الواردات المالية اللازمة لحماية نفسها، فدفعت أموالا طائلة سواء لجلب المرتزقة أو شراء الأسلحة، لكنها في المقابل لم تجد ما يكفي من الأموال لتوفير أدنى الحاجات الأساسية التي يحتاجها المواطن مثل الكهرباء والرواتب، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لم تعد ترق لليبيين، خاصة سكان العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.

ومساء الخميس، أعلن الحراك الشعبي الليبي، أنه سيستأنف مظاهراته الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، مساء اليوم، بعد توقف دام حوالي أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، بسبب دعم الأخير للمظاهرات.

كما دعا الحراك الذي يطلق على نفسه "حراك 23 أغسطس"، الليبيين إلى الخروج الجمعة، والتجمّع في ميدان الشهداء وسط العاصمة من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت احتجاجات مناهضة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، فتحت خلالها ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم، قبل أن تفرج عن البعض في حين لا يزال آخرون رهن الاعتقال.