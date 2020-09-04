عبير موسي: تنظيم الإخوان زرع أخطبوطه في تونس

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي توجه به خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة للقسم، "استفاقة بخطورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي زرع أخطبوطه في تونس"، في إشارة لحركة النهضة.

ودعت خلال إحيائها لذكرى اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير وسط البلاد مساء أمس الخميس، سعيد إلى "فتح ملف إخوان تونس واتخاذ إجراءات ملموسة بخصوصه"، وفق قولها.

موضوع يهمك على وقع انتظار جلسة البرلمان التونسي، غدا الخميس، بعد جمع الأصوات من أجل عقد جلسة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، رغم... عبير موسي للنهضة: وقتكم في تونس انتهى المغرب العربي

افتحوا ملف الإخوان

كما توجهت إلى الرئيس التونسي قائلة" إذا كنتم تريدون الأمان لتونس، افتحوا ملف الإخوان"، مشددة على " أنّ الدستور اليوم غير ضامن لحماية تونس بعد التفاف "الإخوان" وتلاعبهم به"، وفق قولها .

إلى ذلك، أكدت أن حزبها سيتجند لتعقب كل ملفات الحركة التي قالت إنها تآمرت على الدولة الوطنية وألحقت أضرارا جسيمة بالأمن القومي للبلاد"، مشددة على أن لا مجال للتخاذل.

يذكر أن سعيّد كان اتهم خلال أداء أعضاء حكومة المشيشي الأربعاء اليمين الدستوري، أطرافا في البرلمان بالادعاء والافتراء وافتعال الأزمات التونسية، موضحا "أنه سيأتي اليوم الذي ستُعلن فيه كل الحقائق" وفق تعبيره.