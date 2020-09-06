الأمم المتحدة تحذر من استمرار الحشود العسكرية حول سرت

زعمت حكومة الوفاق الليبية تحرك رتل مسلح للجيش الوطني من مدينة أجدابيا حتى البريقة، مهددة بسحقه وتدمير منظومات الدفاع الجوي الروسية، كما دمرت ميليشياتها مثيلاتها في مناطق أخرى، على حد قولها.

ورجّح المتحدث باسم ميليشيات حكومة الوفاق أن تكون وجهة الرتل الأخيرة رأس لانوف أو سرت.

يأتي ذلك وسط تحذيرات الأمم المتحدة من استمرار حالة اصطفاف حول سرت ما يعرض حياة سكان المدينة البالغ عددهم 130 ألفاً للخطر.

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