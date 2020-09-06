سددوا الديون أو نطردكم.. جرحى الوفاق في تركيا يستغيثون

في تطور مهم ولافت، أوقفت تركيا قوات حكومة الوفاق من المصابين في العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي وهدّدت بطردهم، في حال عدم سداد الديون المتراكمة لصالح مستشفياتها وفنادقها.

موضوع يهمك في إثبات جديد على عمق التدخل التركي في الأزمة الليبية، عبر ضخ المرتزقة والسلاح، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت،... تركيا مستمرة بضخ المرتزقة.. مقتل قاصرين في ليبيا المغرب العربي

فقد كشف جرحى من قوات ما يعرف بعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في مقطع مصوّر، نددوا خلاله بما يحدث لهم في تركيا من إهمال ولامبالاة، وما يتعرّضون له من تهديدات بالطرد، بسبب عجز حكومة الوفاق عن دفع ديونها إلى المستشفيات والمصحات والفنادق التركية خلال الـ7 أشهر الأخيرة.

وأوضح المصابون الذين ظهر بعضهم مبتورا والبعض الآخر يعاني من كسور، أن المنشآت الصحية في تركيا توقفت عن تقديم الخدمات العلاجية للجرحى المتواجدين في اسطنبول منذ 10 أيام، كما هددتهم بالطرد من أماكن سكنهم في الفنادق خلال أسبوع، داعين المسؤولين في الوفاق إلى ضرورة التدخل لتوفير أبسط الحقوق لهم وتمكينهم من إكمال علاجهم، نظير التضحيات التي قدموها في المعارك الأخيرة ضد الجيش الليبي، بحسب تعبيرهم.

ملف شائك وفساد

يذكر أن مئات الجرحى من مقاتلي الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، موجودون في المستشفيات التركية لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية، بينما تتولى الوفاق تسديد نفقات علاجهم.

وأشارت آخر إحصائية أعلن عنها مركز طب الميدان والدعم التابع لوزارة صحة الوفاق في يونيو من العام الماضي، إلى وجود 492 جريحا في مستشفيات تركيا.

إلى ذلك، يعتبر ملف الجرحى في ليبيا، من أصعب الملفات وأكثرها فساداً، منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، حيث تراكمت ديون كبيرة لصالح مستشفيات ومؤسسات صحية أجنبية يقع عبء سدادها على عاتق حكومة الوفاق، التي تواجه صعوبات مالية بفعل استمرار إيقاف ضخ وتصدير النفط من الموانئ النفطية شرق وجنوب البلاد، بسبب احتجاجات قبلية ضد إهدار المال العام في دفع مرتبات المرتزقة الأجانب وشراء السلاح.