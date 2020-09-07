"اتحاد الشغل" يطالب بتفكيك الغطاء السياسي للإرهاب بتونس

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل "خطاب الكراهية والتحريض الذي تمارسه أطراف سياسية تستغل الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة"، وذلك في بيان صدر عن مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، تعليقاً على الهجوم الإرهابي الذي حدث في سوسة أمس.

وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في "بعض التصريحات التي تعتبر العملية الإرهابية عملية مخابراتية لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين".

وأكد أن الحرب على الإرهاب "ما زالت طويلة وتحتاج مزيداً من اليقظة والاستعداد وتوسيع مقاومته لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعمه والتصدي إلى خطاب الكراهية".

وأعرب عن رفضه لـ"سياسة التكفير والتخوين"، مشددا على ضرورة "محاربة التطرف وكل أشكال توظيف الدين" في السياسة.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، كانت قد أعلنت، الأحد، عن القضاء على ثلاثة إرهابيين واعتقال رابع، نفذوا عملية إرهابية على مقربة من منطقة سياحية في محافظة سوسة، أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.

وأذنت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإرهاب بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بإيقاف 7 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، اليوم الاثنين.

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وأكد الناطق الرسمي، في تصريح للإعلام التونسي، أن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذي الهجوم، بالإضافة لشقيقتي إرهابي ثان يتحدر من مدينة مكثر في محافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس، إلى جانب إيقاف "عناصر استقطاب".

من جهته، قال الرئيس قيس سعيد بعدما تفقد مكان الهجوم: "الشرطة الفنية يجب أن تتوصل إلى من يقف وراء هؤلاء (الارهابيين)، ربما يكونون قاموا بالعملية منفردين أو ربما يكونون وراء تنظيم".

كذلك، توجه إلى مكان الهجوم كل من رئيس الوزراء هشام المشيشي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتوعد رئيس الوزراء في بيان لمكتبه "بالقضاء على الإرهابيين في القريب العاجل، واصفا إياهم بالجراثيم، مشددا على أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دحر الإرهاب". ودعا "كل التونسيين إلى عدم الخوف".