بينهم إمام مسجد.. اعتقال شخصين على علاقة بهجوم سوسة

أعلن الناطق باسم مكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي، أن النيابة العامة أذنت في ساعة متأخرة أمس بإيقاف شخصين، على علاقة بالعملية الإرهابية التي هزت منطقة أكودة بمحافظة سوسة..

موضوع يهمك كشف كاتب عام نقابة الأمن الداخلي بمحافظة المنستير التونسية مراد بن صالح، أن عملية الدهس التي تعرض لها رجل الأمن خلال... مفاجأة عن مصاب هجوم سوسة.. نجا من محاولتي دهس سابقتين المغرب العربي

وقال السليتي في تصريح إذاعي الأربعاء، إنه تم إيقاف المتهم الأول وهو إمام جامع بأكودة وذلك على خلفية شبهة رصــد دورية للحرس الوطني، أما المتهم الثاني فكان على علم مسبقا بالعملية الإرهابية، وعلى تواصل مع أحد منفذي الهجوم الإرهابي"، وفق تصريحه.

هذا وكانت منطقة اكودة من محافظة سوسة، قد شهدت الأحد الماضي عملية إرهابية، أسفرت عن وفاة عون من الحرس وإصابة ثان بجروح بليغة، وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الإرهابيين الثلاثة واعتقلت رابعا.

فيما تتواصل التحريات مع 7 مشتبه بهم، إلى جانب إيقاف العشرات بسبب تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمجد العملية الإرهابية وتسيء إلى المؤسسة الأمنية.