شاهد.. والد إرهابيي هجوم سوسة التونسية: لم أبك أبنائي

أعلن والد الإرهابيين الشقيقين اللذين قتلا في العملية التي نفذاها في محافظة سوسة التونسية الأحد الماضي، أنه "صُدم في الآونة الأخيرة بتغير سلوك وتصرفات أبنائه وإقامتهما علاقات مشبوهة مع متطرفين في منطقة أكودة"، مؤكدا أنه لم يبكِ عليهما.

وشدد في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء، على أن نجليه يعيشان في وضعية اقتصادية واجتماعية جيدة، لكنه لاحظ تغير سلوكهما في المدة الأخيرة.

موضوع يهمك أعلن الناطق باسم مكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي، أن النيابة العامة أذنت في ساعة متأخرة أمس بإيقاف شخصين، على علاقة... بينهم إمام مسجد.. اعتقال شخصين على علاقة بهجوم سوسة المغرب العربي

وقال إنه كان قد توجه منذ أيام قليلة إلى المسجد الذي كانا يتردّدان عليه ونبه الإمام وعدد من مرتاديه وطالبهم الابتعاد عن نجليه بما في ذلك الشخص الثالث المشارك في العملية الإرهابية والذي تم القضاء عليه.

كما أضاف أنه يوم وقوع العملية الإرهابية، خرج من المنزل في الصباح الباكر مباشرة بعد مغادرة نجليه على متن شاحنة يملكانها، مشيرا إلى أنه قد تفطن إلى وجود الشاحنة أمام المسجد المذكور.

وأوضح أنه علم بوقوع الحادث بعد ذلك، فهرع إلى مكان الجريمة حيث كان شاهدا على عملية المطاردة ومقتل ابنيه أمام عينيه.

"بكيت رجل الأمن"

وتابع أنه قد قام بتقبيل جبين عون أمن بعد القضاء عليهما، قائلا له "لقد قمت بالواجب ونالوا ما يستحقون".

وأكد الأب أنه تأثر كثيرا إلى حدّ البكاء بعد وفاة رجل الأمن الذي استبسل في الدفاع عن الوطن قائلا: "لم أبك أبنائي بل بكيت عون الأمن الذي استشهد".

هذا، وكانت منطقة أكودة من محافظة سوسة، قد شهدت الأحد الماضي عملية إرهابية، أسفرت عن وفاة عون من الحرس وإصابة ثان بجروح بليغة، وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الإرهابيين الثلاثة واعتقلت رابعا.

كما تم إيقاف شخصين آخرين مساء الثلاثاء، أحدهما إمام جامع بأكودة وذلك على خلفية شبهة رصــد دورية للحرس الوطني، أما الثاني فكان على علم مسبقا بالعملية الإرهابية، وعلى تواصل مع أحد منفذي الهجوم الإرهابي، وفق ما أكده ناطق باسم مكافحة الإرهاب.

فيما تتواصل التحريات مع 7 مشتبه بهم، إلى جانب إيقاف العشرات بسبب تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمجد العملية الإرهابية وتسيء إلى المؤسسة الأمنية.