المغرب: إحباط مخططات وشيكة الحدوث وبالغة التعقيد لداعش

أعلن المغرب عن إحباط مخططات كانت وشيكة الحدوث وبالغة التعقيد للخلية الإرهابية الداعشية التي أعلنت السلطات عن تفكيكها اليوم الخميس في البلاد.

ونفذ مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، عمليات متزامنة، لإيقاف عناصر إرهابية في 4 مدن مغربية. وتمت عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينتي تيفلت وتمارة في ضواحي العاصمة الرباط، وفي مدينة طنجة في شمال المغرب، وفي الصخيرات.

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف 5 متطرفين في الخلية الداعشية، وتتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.

وأشرف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للشرطة وللاستخبارات الداخلية المغربية على تنفيذ الاعتقالات ضد العناصر الإرهابية.

وجرت المداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتمكن المكتب من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية، منها مواد كانت ستستعملها في إعداد أحزمة ناسفة.

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وأعلن المغرب أن أحد المشتبه فيهم حاول تفجير نفسه باستعمال عبوة للغاز من الحجم الكبير مبديا مقاومة عنيفة. وقد استخدمت فرقة محاربة الإرهاب 4 عيارات نارية وقنابل صوتية وقنابل دخانية لحجب الرؤية، ما مكن من إجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عن العنصر الداعشي الموقوف.