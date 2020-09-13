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تونس تعيّن سفيرا في ليبيا بعد 6 سنوات من شغور المنصب

المصدر: العربية.نت – منية غانمي
السفارة التونسية في ليبيا
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عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، سفيرا جديدا في ليبيا، وذلك بعد 6 سنوات من شغور المنصب، لظروف أمنية، بعد خطف عدد من الديبلوماسيين التونسيين، وذلك لمحاولة لعب دور ديبلوماسي أكبر في العملية السياسية داخل ليبيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية، حول حركة دبلوماسية شملت عدة سفارات وقنصليات، حيث كلّف سعيّد الإطار بوزارة الخارجية الأسعد عجيلي سفيرا لدى ليبيا، لإلمامه بالملف الليبي، حيث سبق أن تولّى إدارة فريق الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية بوزارة الخارجية التونسية.

وكانت تونس أغلقت مقراتها الدبلوماسية في طرابلس بعد اقتحام مسلحين القنصلية أواخر يونيو 2015 وقيامهم بخطف عشرة موظفين أطلق سراحهم في وقت لاحق، قبل أن تعيد فتح القنصلية في 2018.

كلمات دالّة

#ليبيا, #سفير, #تونس
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