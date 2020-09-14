ليبيا.. حكومة الثني أمام البرلمان وأعيان المرج يتحركون

بعد أن تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، مساء الأحد، باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح المستشار الإعلامي لصالح أن الأخير أحالها وفق الإعلان الدستوري إلى المجلس للنظر فيها، وتقرير مصيرها.

أتى ذلك، على وقع تردي الأحوال المعيشية، ومطالب الشارع بضرورة تحسين الخدمات وحل الأزمات المعيشية وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

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في المقابل، أعلن حكماء وأعيان منطقة المرج شرق البلاد، دعمهم وتضامنهم مع مديرية الأمن التي تعرضت للإحراق من قبل بعض المحتجين.

كما حملوا المجموعات التي هاجمت المديرية واحتجت بعيدًا عن الساحات المحددة مسؤولية الشغب.

تحذير من المندسين

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، حذر خلال كلمة له مساء الأحد المتظاهرين من بعض "المندسين من العناصر الإخوانية" التي تحول اتجاه المطالب لضرب الأجهزة الحكومية.

كما أكد حق الشعب في التظاهر، ووقوف الجيش إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة.

يذكر أن مدينة بنغازي (شرق البلاد) كانت شهدت ليل الخميس الماضي، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 8 ساعات يومياً، وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

وأمس أيضا تكرر الاحتجاج، في ما عمد بعض المحتجين إلى إحراق مديرية الأمن في منطقة المرج.