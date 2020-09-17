ليبيا.. السراج يعلن استعداده التخلي عن منصبه نهاية أكتوبر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، عن رغبته في التنازل عن السلطة وتسليم مسؤولياته للسلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم.

ورحب السراج في خطاب وجهه إلى الليبيين، مساء الأربعاء، بالمشاورات واللقاءات بين طرفي الأزمة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تستهدف توحيد المؤسسات قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، داعيا لجنة الحوار إلى الإسراع في تشكيل السلطة الجديدة لضمان الانتقال السلمي والسلس والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وتابع السراج أنه باق في السلطة حتى تسليم السلطة لرئيس وزراء جديد، معربا عن أمله في أن تستكمل لجنة الحوار مهامها قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

والثلاثاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه يريد "إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب لانتخابات". وأضاف أن "حوار المغرب جاء لتوحيد المؤسسات السيادية".

وكان وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، وقعا الأسبوع الماضي في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.

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وشمل الاتفاق آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية، وكذلك آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.

وسيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الليبي بشكل رسمي في المغرب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

واستضاف المغرب جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.