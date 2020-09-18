المسماري: تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات نفط ليبيا

بعد ساعات من إعلان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير، أكد المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر.

موضوع يهمك قالت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تعرب عن قلقها الشديد" إزاء استعمال منشآتها النفطية... مؤسسة النفط في ليبيا قلقة من استعمال منشآتها "كمواقع حربية" المغرب العربي

وقال "اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية"، مشيراً إلى أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسياً وستضغط على المصرف المركزي.

كما أوضح أن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي، وقال "نعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين".

وقال "اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح المقاصة بين المصارف في كافة مناطق البلاد.

كما أعلن فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.

وقال "دعمنا لمعيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين".

شروط فتح حقول النفط

إلى ذلك، أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الجمعة، الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب.

جاء ذلك في كلمة توجه بها حفتر، الجمعة، إلى الليبيين، قال فيها إن القيادة العامة للجيش لا تتردد في تقديم التنازلات ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

كما أوضح أنه "لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين".

وتابع قائلاً: "سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك".

يذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط قبل أسبوعين.