ليبيا.. السراج يدعو لدفع الحوار السياسي بمشاركة كل القوى

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلى ضرورة الإسراع باستئناف الحوار السياسي بمشاركة كل القوى السياسية الليبية، ورحب باستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة التي يستمر التفاوض بشأنها بين طرفي النزاع في ليبيا، وذلك في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وأكد السراج خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على تفاعل حكومته مع مبادرات السلام المطروحة، وآخرها ما جاء في مؤتمر برلين، وترحيبها بتصريحات القيادات السياسية في الشرق حول وقف إطلاق النار وضرورة عودة إنتاج النفط، مشيرا إلى أنه لا مجال للوصول إلى السلطة وحكم البلاد باستعمال القوة.

موضوع يهمك قام محتجون في زليتن والعاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الأربعاء، بإغلاق الطريق الساحلي زليتن وطريق الشط والغرارات في... تظاهرات وقطع طرق في العاصمة الليبية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء المغرب العربي

في الأثناء، تستأنف جلسات الحوار بين نواب مجلسي الدولة والبرلمان نهاية الأسبوع الجاري بمدينة بوزنيقة المغربية حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، توازيا مع مشاورات أخرى تحتضنها مدينة جنيف السويسرية لمناقشة إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد وتكوين حكومة وحدة وطنية.