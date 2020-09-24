عقيلة صالح: إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

وأضاف عقيلة صالح في مقابلة خاصة "للعربية" و"الحدث"، إن لقاءه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيرا إلى أنه وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية.

وأكد صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، لافتا إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي.

ونوه المسؤول الليبي بأنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.

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وأكد رئيس البرلمان الليبي أنه عندما تأتي سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل عن ليبيا وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم، مشيرا إلى أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة.

وشدد على أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولي بذلك.