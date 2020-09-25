ليبيا.. عودة الاقتتال بين ميليشيات الوفاق

اندلعت معركة مسلحة، منذ فجر اليوم الجمعة، في منطقة #تاجوراء بالعاصمة طرابلس بين "ميليشيات الضمان" و"ميليشيات أسود تاجوراء"، وكلتاهما تتبعان لحكومة #الوفاق، كشفت عن حجم التوترات بين هذه الميليشيات وعودة الانشقاقات بين قوات الوفاق، فيما تواردت الأنباء بأن وزير الدفاع بحكومة الوفاق أصدر قرارا بحل الكتيبتين بعد اندلاع الاشتباكات بينهما.

موضوع يهمك قالت مصادر ليبية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة... ليبيا.. توافق مبدئي بين الجيش والوفاق على نزع السلاح من سرت المغرب العربي

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت" إن اشتباكات مسلحة وتبادلا لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحتى بالدبابات، هزّت منطقة آهلة بالسكان بمنطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس، مما تسبّب في إغلاق الشوارع الرئيسية، وذلك على خلفية مقتل أحد عناصر "ميليشيات الضمان" بعد الرماية عليه من قبل مجموعة تابعة لميليشيات "أسود تاجوراء".

وتحدّثت وسائل إعلام محلية عن سقوط 4 قتلى خلال هذه المعارك العنيفة التي لا تزال متواصلة إلى حد الآن، من بينهم قيادي في ميليشيات "أسود تاجوراء"، وسط توقعات باستمرارها وتوسعها.

وتحتضن مدينة تاجوراء عدة ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، أكبرها ميليشيات "الضمان" التي تعد أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، إذ تضم أغلب مسلحي تاجوراء، إلى جانب ميليشيات "باب تاجوراء" و"أسود تاجوراء".