بالصور.. اعتداء بسيف على نائب تونسي

تعرض النائب بالبرلمان التونسي عن كتلة "ائتلاف الكرامة" أحمد موحه، اليوم الاثنين، إلى اعتداء بسيف على مستوى رأسه من قبل مجهولين أمام مقر إقامته بمحافظة بنزرت شمال تونس.

موضوع يهمك دخلت تركيا رسمياً على خط المعارك بين أرمينيا وأذربيجان، حيث اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن... أردوغان نيابة عن أذربيجان: "كفى.. حان وقت الحساب" العرب و العالم

وفي التفاصيل، أكد زميله بالكتلة النائب الحبيب بنسيدهم، أن الاعتداء وقع بعد صلاة الفجر وخلف أضرارا بليغة على مستوى الرأس، مشيرا إلى أن ما تعرض له النائب هو "محاولة قتل".

وبينما لم تعرف إلى حد الآن دوافع هذا الاعتداء الذي يأتي قبل أيام من افتتاح السنة البرلمانية الجديدة، اعتبر بنسيدهم أنه جاء نتيجة تأليب الرأي العام على كتلة "ائتلاف الكرامة" والتحريض ضدّها تحت مرأى ومسمع النيابة العمومية ومنظمات حقوق الإنسان والحريات.

ودانت مؤسسة البرلمان، في بيان، هذا الاعتداء الذي تعرض له النائب عن "ائتلاف الكرامة" أحمد موحه، واعتبرته اعتداء على البرلمان بأكمله وما يمثّله من إرادة شعبية.

وأكدت رئاسة البرلمان، أنها بادرت بمتابعة الأمر منذ اللحظات الأولى لوقوعه وتواصلت مع السلطات الجهوية، وعلى رأسها محافظ بنزرت ومصالح وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة الوضعية الصحيّة للنائب وإيلائه ما يلزم من عناية، حيث تمّ توفير العلاج اللازم على المستوى المحلي والجهوي، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

ودعت السلطة الأمنيّة لتكثيف الأبحاث وإيقاف الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نواياهم وأهدافهم من خلال هذا العمل الإجرامي، كما طالبت الأطراف الوطنية بالابتعاد عن كل مظاهر الاحتقان والتجاذبات الجانبية التي منها سلوك التحريض والتباغض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نائب من كتلة "ائتلاف الكرامة" إلى اعتداء بالعنف، حيث سبق أن تعرض النائب محمد العفاس، في مارس الماضي، إلى الاعتداء بالضرب من قبل نقابيين داخل مستشفى بمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد.