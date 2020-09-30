يمهد لانفراجة في أزمة ليبيا.. اجتماع الغردقة ينتهي بتوافق

اختتمت اجتماعات الغردقة للمحادثات الأمنية والعسكرية بين وفد من الجيش الليبي ووفد يمثل حكومة الوفاق.

وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات كشفت عنها بعثة الدعم للامم المتحدة التي رعت المحادثات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الاسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط او قيود.

وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهراُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الاطراف المعنية، كما شملت التوصيات ايقاف حملات التصعيد الاعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والارهاب.

وتضمنت التوصيات الاسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وخلال المحادثات قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الامنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع اهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة واعطائه الاولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير.

وكانت قد انطلقت في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الاثنين، فعاليات اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا والمعروفة باسم 5 + 5 والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

موضوع يهمك تتخوف فضائية تركية معارضة للرئيس، رجب طيب أردوغان، من إغلاقها نهائياً بعد قرارٍ قضى بتعليق بثها لأيام للمرة الثانية على... بعد انتقاد سياسة أنقرة.. تعليق بث قناة معارضة وحظر صحيفة العرب و العالم

وصرح مصدران مسؤولان لـ"العربية.نت" بأن المشاركين في الاجتماع هم 5 من الجيش الليبي و5 من قوات الوفاق .

وناقش المجتمعون سبل تثبيت وقف النار ومراقبة ذلك بين الجانبين وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع تمهيدا لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية تستهدف في النهاية لتسوية شاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة والمتوسط.