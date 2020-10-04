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أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

المصدر: دبي - العربية.نت
أردوغان والسراج
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قالت الرئاسة التركية على تويتر، اليوم الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، في إسطنبول.

وكان أردوغان قد أجرى قبل حوالي شهر محادثات مغلقة مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك قبيل اجتماع في المغرب ضم فرقاء الأزمة الليبية.

وكان السراج قد زار تركيا بداية العام الجاري لإجراء محادثات مع أردوغان.

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وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج على مذكرتين بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، ما استدعى معارضة شديدة من قبل عدة دول.

وتقدم تركيا دعماً عسكرياً إلى حكومة الوفاق في صراعها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

كلمات دالّة

#ليبيا, #السراج, #أردوغان
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