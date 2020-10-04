سفير أميركا لدى ليبيا يبحث تطورات الأزمة في القاهرة

أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأحد، أنه سيواصل "المشاورات حول الأزمة الليبية خلال زيارته للقاهرة".

وعبر حساب السفارة الأميركية في ليبيا على "تويتر"، شكر السفير مصر لاستضافتها محادثات الغردقة "الناجحة" حول الأمن في ليبيا.

وحول زيارته للقاهرة، قال نورلاند: "سنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم".

ها وأكدت مصادر العربية أن "اللقاء الأميركي المصري بحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

وأفادت المصادر أن القاهرة وواشنطن أكدتا ضرورة تفكيك الميليشيات وطرد المرتزقة.



Amb. Norland: “I’m continuing consultations with a stop in #Cairo. Here, I’ll express thanks to Egypt for hosting the successful Hurghada talks on security in #Libya; and we will exchange views on how best to support the upcoming Libyan Political Dialogue Forum.” pic.twitter.com/zBeV6oyRmp — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) October 4, 2020

وفي 30 سبتمبر اختتمت اجتماعات الغردقة للمحادثات الأمنية والعسكرية بين وفد من الجيش الليبي ووفد يمثل حكومة الوفاق.

وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات كشفت عنها بعثة الدعم للأمم المتحدة، التي رعت المحادثات، تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

وشملت التوصيات الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وخلال المحادثات قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.