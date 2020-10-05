فيديو.. انفجار مخزن ذخيرة إحدى ميليشيات الوفاق يهزّ طرابلس

هزّ انفجار كبير وقع في مخزن للذخيرة تابع لإحدى الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، الاثنين، العاصمة طرابلس، ما تسبب في إغلاق بعض الطرقات.

ووقع الانفجار بمنطقة شعبية سيدي عبدالجليل ببلدية جنزور الساحلية وبالقرب من مقر البعثة الأممية في ليبيا، وهي المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيا "فرسان جنزور"، دون وقوع خسائر بشرية.

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وتداول ناشطون ليبيون مقاطع فيديو وثقت لحظة الانفجار، حيث تسبب في تناثر عدد من القذائف على الأحياء السكنية القريبة من مخزن الذخيرة، وتصاعد ألهبة النيران والدخان.

ولم يصدر عن حكومة الوفاق أي توضيح حول هذا التفجير، لكن ميليشيا فرسان جنزور ذكرت أنّ الانفجار ناتج عن تماس كهربائي، وسط ترجيحات أن يكون هذا الانفجار بفعل فاعل في إطار صراع النفوذ والبقاء بين ميليشيات طرابلس.