ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

يُعقد في برلين، بعد ظهر اليوم الاثنين، مؤتمر دولي بتنظيم ألماني وتعاون أممي.

المؤتمر، الذي يأتي على هامش أعمال الجمعية العامة، سيُعقد عبر دائرة تلفزيونية ولمدة ساعتين بعد ظهر اليوم، كما يشارك في الاجتماع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد أوضح أن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين، وأضاف أن هناك إشارات إيجابية يجب البناء عليها، خاصة بعد المحادثات التي استضافتها مونترو السويسرية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" أن جولة ثالثة من المفاوضات السياسية الليبية الليبية ستعقد في قاعة واحدة اليوم في مقر إقامة الوفدين الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية دون حضور وسائل الإعلام.

ووصفت مصادر "العربية" أن مناخا من الثقة والارتياح عاد إلى أجواء المفاوضات وأن الجولة الثالثة ستتطرق إلى ملف المناصب السيادية من بوابة الاتفاق على ضوابط تقنية وقانونية وسياسية وإدارية، لمن سيشغل المناصب.

وتزامناً، قالت مصادر ليبية إن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح سيلتقي السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة.

وتأتي دعوة السفير الأميركي لرئيس البرلمان الليبي للتباحث في أمور هامة حول تطورات الأزمة الليبية.

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وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان، إن السفير التقى بعدد من القيادات المصرية وأن زيارته للقاهرة ستتضمن تبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

وأفادت مصادر "العربية" بأن اللقاء الأميركي المصري في القاهرة بحث توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وأشارت المصادر أيضا إلى أن السفير الأميركي بليبيا التقى مع مدير المخابرات الحربية المصري.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "التضامن التام" مع حكومة الوفاق الليبية، وذلك خلال لقاء عقده في اسطنبول مع رئيسها فايز السراج، وفق ما أعلن مكتبه.

ويأتي اللقاء الأخير في اسطنبول بعد مرور أقل من شهر على زيارة أجرها السراج للمدينة في السادس من سبتمبر، وبعد إعلان السراج الشهر الماضي اعتزامه التنحي في غضون 6 أسابيع في إطار جهود التوصل لاتفاق سلام.