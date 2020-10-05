المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطالب بإطلاق سراح آلاف المهاجرين المحتجزين

دعت ستيفاني ويليامز، المبعوث الخاص بالإنابة إلى ليبيا، في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان، صباح الاثنين، في جنيف، إلى "الإفراج عن آلاف المهاجرين المحتجزين فورا".

وطالبت "بإغلاق مراكز الاحتجاز التابعة للمجموعات المسلحة ووزارة الداخلية".

وقدرت ويليامز عدد النازحين في ليبيا من جراء الصراع المسلح بحوالي 430 ألفا، مشيرة إلى أن أعداد القتلى والجرحى غير محددة.

وأكدت أن "الليبيين يتطلعون إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة".

وسياسيا، يُعقد في برلين، بعد ظهر الاثنين، مؤتمر دولي بتنظيم ألماني وتعاون أممي.

المؤتمر، الذي يأتي على هامش أعمال الجمعية العامة، سيُعقد عبر دائرة تلفزيونية ولمدة ساعتين بعد ظهر اليوم، كما تشارك في الاجتماع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.

موضوع يهمك يطلب "مكتب التحقيقات الفدرالي" الأميركي، معلومات عن لبناني ذكر في موقعه ما بثته السفارة الأميركية في بنما بموقعها أيضا،... لبناني يشتبه "أف بي آي" أنه فجّر طائرة معظم ركابها يهود الأخيرة

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد أوضح أن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين، وأضاف أن هناك إشارات إيجابية يجب البناء عليها، خاصة بعد المحادثات التي استضافتها مونترو السويسرية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" أن جولة ثالثة من المفاوضات السياسية الليبية الليبية ستعقد في قاعة واحدة، الاثنين، في مقر إقامة الوفدين الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية دون حضور وسائل الإعلام.