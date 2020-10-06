تونس.. مصرع عسكري إثر تحطم طائرته

لقي عسكري حتفه، الثلاثاء، جراء سقوط طائرته في منطقة رمادة الواقعة في محافظة تطاوين أقصى الجنوب التونسي، في حادث مازالت أسبابه مجهولة.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أن طائرة حربية من طراز "أف 5"، سقطت أثناء تحليقها فوق منطقة العشوش بمنطقة رمادة، عندما كانت في مهمة عملياتية، ما أدى إلى وفاة قائدها الذي كان على متنها، مضيفا أن القضاء العسكري تولى فتح بحث تحقيقي للوقوف على أسباب هذا الحادث.

كما أظهرت صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحادث، تحطم الطائرة وتفحمها بالكامل في منطقة جبلية بالعمق الصحراوي التونسي.

يشار إلى أن حوادث سقوط الطائرات العسكرية في تونس تعد نادرة للغاية، حيث يعود آخر حادث إلى عام 2018، عندما لقي عسكريان حتفهما إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس شرق تونس، بينما تعود أكبر الحوادث إلى شهر أبريل/نيسان من عام 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة تونس إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية آنذاك عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.