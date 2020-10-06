تونس.. ارتباك السلطات بتطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا

تسود حالة من الارتباك والتخبط، السلطات المركزية والجهوية في تونس، بخصوص تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المتزايد في البلاد.

فقد رفض وزير الثقافة وليد الزيدي، تطبيق القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء هشام المشيشي السبت والقاضي بمنع التظاهرات الثقافية لمدة اسبوعين،وذلك ضمن حزمة الاجراءات الجديدة لمكافحة كورونا.

الزيدي أكد الاثنين، في لقائه بجمع من الفنانين المحتجين بمدينة الثقافة على خلفية القرار الحكومي القاضي بمنع التظاهرات الثقافية للوقاية من انتشار كورونا، على "أن التظاهرات لم تلغ ،و أن وزارة الثقافة ليست وزارة تنفيذ بيانات رئاسة الحكومة"، بحسب كلمته في فيديو مسرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد قرر استبعاد وزير الثقافة وليد الزيدي من تركيبة حكومته الجديدة، قبل أن يتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد ليثبته في منصبه قبل عرض الحكومة على المصادقة البرلمانية.

وكانت مجموعة من الفنانين من مختلف القطاعات، قد نفذت وقفة احتجاجية بساحة المسارح بمدينة الثقافة، للتنديد بقرار رئيس الحكومة منع التظاهرات الثقافية التي أعلن عنه يوم السبت إلى جانب قرارات أخرى، وذلك لمدة أسبوعين، للحد من انتشار وباء كورونا بالبلاد.

وفي أول تعليق على هذه الحادثة، انتقدت النائب عن كتلة الاصلاح نسرين العماري، ما اتاه وزير الثقافة وليد الزيدي، مؤكدة" أنه أمر مرفوض". واعتبرت العماري أن تصرف وزير الثقافة ،"تمرد على الدولة ودفع لتفتيتها"، وفق تصريحها للإعلام المحلي مساء الاثنين.

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الى ذلك، فاجات محافظة سوسة وسط البلاد مواطني الجهة، بالتراجع عن قرار تعليق الدروس لمدة اسبوعين والذي كانت قد اتخذته مساء الاحد، في إطار الوقاية من فيروس كورونا .

وأعلنت المحافظة رجاء الطرابلسي في بيان أصدرته مساء الاثنين، عن استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وياتي تراجع المحافظة عن قرار تعليق الدروس بعد ساعات قليلة من تأكيد وزير الصحة فوزي مهدي خلال مؤتمر صحفي، أن "إعلان غلق المؤسسات التعليمية في سوسة لم تتخذه اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالوزارة، بل هو قرار أحادي"، وفق تصريحه .

ويتزامن هذا التخبط على مستوى هياكل الدولة في وقت تسجل تونس معدلا يفوق الألف إصابة بفيروس كورونا يوميا، الأمر الذي ادى الى تزايد مخاوف التونسيين من عدم قدرة السلطات على إدارة ازمة كورونا ،في ظل عدم الانسجام الملحوظ بينها.