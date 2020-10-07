صورة حديثة لجنود أتراك في "الوطية".. تمشيط ومسح

نشرت وسائل إعلام ليبية، الأربعاء، صورة حديثة لعناصر من الجيش التركي ينتشرون في قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، التي تتواجد فيها أنقرة منذ مايو الماضي.

وظهر الجنود يرتدون زياً عسكرياً وهم بصدد القيام بتمشيط ومسح محيط قاعدة الوطية التي كانت مسرحاً لمعارك بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.

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أكثر من 10 رحلات

يتزامن ذلك مع نشاط جوي تركي مريب باتجاه غرب ليبيا خلال الأيام الماضية، حيث رصدت المواقع المختصة بتتبع حركة الطيران، وصول أكثر من 10 رحلات إلى قاعدة الوطية خلال أقل من أسبوعين، وسط ترجيحات أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين مرتزقة أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

والأربعاء، علم موقع إيتاميل رادار التركي أن "طائرة تابعة للقوات الجوية التركية غادرت الليلة الماضية من قاعدة قيصري الجوية في تركيا وهبطت في قاعدة الوطية غرب ليبيا قبل أن تعود إلى تركيا بعد تفريغ حمولتها".

يذكر أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين الوفاق وأنقرة نهاية العام الماضي، ازداد النشاط والتواجد العسكري التركي في ليبيا.

وكانت فصائل وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة قد استعادت قاعدة الوطية القريبة من الحدود التونسية في مايو الماضي، بعد محاصرتها لشهرين واستهدافها بغارات جوية كثيفة.