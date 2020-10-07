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فيديو.. النائبة التونسية عبير موسي تعلن إصابتها بكورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
عبير موسي
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أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في برلمان تونس، عبير موسي، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لا تحمل أعراضا وهي بصحة جيّدة.

وقالت في مقطع فیدیو نشرته على الصفحة الرسمیة للحزب الدستوري الحر، إنھا لا تعاني من أعراض المرض، ولكن نتائج التحالیل أثبتت إصابتھا بالفیروس، وھي تخضع حالیا للحجر الصحي.

كما أكدت أن كل أعضاء الحزب خضعوا للتحالیل اللازمة بعد أن تم تسجیل إصابات بالبرلمان.

إلى ذلك، حذرت من "الطريقة المتخاذلة التي تتعامل بها رئاسة مجلس نواب الشعب في اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الوباء".

ودعت النواب الذين حضروا الجلسات الأخيرة لإجراء فحوص فيروس كورونا والالتزام بالحجر الصحي حتى تظهر نتائج التحاليل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء التونسي السابق، إلياس الفخفاخ، كان أعلن الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.

يأتي هذا بينما تشهد البلاد ارتفاعاً في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، فقد تجاوز إجمالي الإصابات في تونس 23 ألف حالة وأكثر من 300 وفاة.

كلمات دالّة

#عبير_موسي, #كورونا
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