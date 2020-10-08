الوفاق: استئناف العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات برلين

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية على ضرورة استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس، الخميس، صور اجتماع 4 أعضاء من المجلس، هم: فائز السراج رئيس الحكومة، وأحمد امعتيق وعبد السلام كجمان والعماري زايد.

وذكرت الصفحة أن الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتحديداً الإجراءات المتخذة لتحسين قطاع الخدمات وأداء الشركة العامة للكهرباء.

والأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة السواني بالعامة طرابلس بين ميليشيات من مدينة الزاوية وأخرى من الزنتان موالية لآمر المنطقة العسكرية الغربية، أسامة الجويلي، وكلتاهما تتبعان قوات حكومة الوفاق.

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وقالت مصادر محلية إن الاقتتال اندلع من أجل السيطرة على منطقتي السواني الكريمية ذات الطابع التجاري، والتي تضم معسكرات مهمة، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

وهذه ثاني اشتباكات في أقلّ من أسبوع، بين ميليشيات المدينتين التي تربط بينهما علاقات متوترة رغم محاولات المصالحة بينهما، حيث دخلت القوتان في معركة طاحنة منذ يوم الخميس الماضي، بمحيط "معسكر 7 أبريل"، قبل أن يتم احتواؤها.