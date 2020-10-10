محادثات ليبية بالقاهرة الأحد.. الدستور والانتخابات على الطاولة

أفادت مصادر بعقد محادثات ليبية في العاصمة المصرية القاهرة، بدءا من يوم غد الأحد، ولمدة 3 أيام.

المحادثات ستركز على الانتخابات المبكرة والمسار الدستوري في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

ويشارك فيها وفدان يمثلان مجلسي النواب ومجلس الدولة الأعلى.

وأضافت المصادر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح هو من شكّل اللجنة.

وفي تصريحاتٍ إعلامية للسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اعتبر أن التخلص من الميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية على رأس الأولويات في ليبيا.

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وأضاف السفير في حوار مع جريدة "أخبار اليوم" المصرية، أن الاشتباكات الأخيرة عكست ضرورة العمل على إنشاء جيش واحد تحت سلطة مدنية.

وأضاف السفير أنه من الممكن تحقيق ذلك إذا تمكن القادة الليبيون من التوصل إلى سلطة تنفيذية تعمل للمستقبل.

وأعرب عن قلقه بشأن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية التي يمكن لها أن تهدد التقدم الحالي نحو الحل السلمي في ليبيا.

واعتبر السفير أن المفسدين يخدمون مصالحهم الخاصة على حساب الشعب الليبي.

وأشار السفير الأميركي إلى أن الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق.