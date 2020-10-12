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"ضميرها مات".. وزير سابق يكشف ملفات فساد حركة النهضة

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الدولة السابق المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو
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اتهم وزير الدولة السابق المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، حركة النهضة بالفساد والانحراف وتدمير البلاد سياسيا واقتصاديا طيلة السنوات التي تلت سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

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اعتبر القيادي بحركة النهضة والوزير التونسي السابق، عبد اللطيف المكي، أنه ليس من حق زعيم الحركة، راشد الغنوشي، أن يعرّض...

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في التفاصيل، قال الوزير السابق في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة في لقاء تلفزيوني الأحد، "إن ضمير حركة النهضة مات"، مضيفا "أن قادتها تحولوا من مناضلين في فترة حكم بن علي، إلى منحرفين طيلة السنوات التسع الأخيرة"، بحسب تعبيره.

اعتقلوهم.. فهم الأكثر فساداً

كما اعتبر أن حركة النهضة من أكثر الأحزاب في تونس المورّطة في الفساد، مشيرا إلى أن سعيها للإطاحة بالحكومة السابقة بسبب أنها كانت تشكل خطرا عليها بسبب ملفات الفساد التي تلاحقها، وبسبب رفض رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، القيام بتعيينات لأتباعها في مفاصل الدولة"، وفق قوله.

راشد الغنوشي (أرشيفية- فرانس برس) راشد الغنوشي (أرشيفية- فرانس برس)

ثم أكد السياسي التونسي أنه كان من المفروض اعتقال المئات من حركة النهضة بتهم الفساد والسرقة والتحايل وتدمير معيشة التونسيين وإفساد المناخ الاقتصادي والحياة السياسية، مشددا على أن غاية الحركة الوحيدة هي البقاء في الحكم.

"النهضة" متهمة بغسيل الأموال

يشار إلى وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد السابق، محمد عبو، كان قد أحال إلى النيابة العامة ملفاً يتعلق بامتلاك حركة النهضة 4 محطات تلفزيونية مخالفة للقانون.

شعار حزب النهضة التونسي شعار حزب النهضة التونسي

ووجه إليها تهماً بينها غسيل الأموال، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من عهدة حكومة الفخفاخ.

كما أعلن عبو خلال المؤتمر الصحافي ذاته استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي الذي يضم 22 نائبا في البرلمان التونسي، وانسحابه النهائي من الحياة السياسية.

كلمات دالّة

#تونس, #محمد_عبو, #النهضة
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