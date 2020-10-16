اعتقال "البيدجا" في ليبيا.. والأمم المتحدة: خطوة هامة

رحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، باعتقال إمبراطور تهريب البشر والوقود المطلوب دوليا عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ"البيدجا"، لتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين.

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وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته، مساء الخميس، إن اعتقال "البيدجا"، "خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة الليبيين منهم والمهجرين على حد السواء وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا"، وشددت عل ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشففة وسريعة "للبيدجا" ولجميع الأفراد المحتجزين حاليا في الحبس الاحتياطي.

إغراق مراكب المهاجرين

و"البيدجا" مهرب سيء السمعة في ليبيا وخارجها، يشرف على قوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ومتهم بإغراق مراكب مهاجرين في عرض البحر، كما ورد اسمه في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" وفي أمر اعتقال صادر عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

بدورها، هنأّت السفارة الفرنسية بليبيا، وزارة داخلية حكومة الوفاق في طرابلس، بعد القبض على "البيدجا"، تنفيذا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة، مؤكدة أن "محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم".

داخليا، أثار قرار اعتقال جدلا واسعا بين من أثنى على هذه الخطوة ومن طالب بتطبيق القانون على جميع المطلوبين دوليا والملاحقين من مكتب النائب العام دون استثناء، على غرار زعيم عصابات التهريب أحمد الدباشي الملقب بـ"العمّو" ومجرم الحرب زعيم مليشيا "لواء الصمود" صلاح بادي، كما فجر تواترا أمنيا في العاصمة طرابلس بين المليشيات الموالية لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومليشيات مدينة الزاوية التي ينحدر منها "البيدجا".