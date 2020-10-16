حادثة مؤلمة في تونس.. بالبنزين أحرقت نفسها

في حادث مؤلم، أقدمت امرأة تبلغ 50 عاماً، الجمعة، على سكب مادة البنزين وإضرام النار في جسدها بالساحة الداخلية لمقر المحكمة الابتدائية بمحافظة قبلي جنوب البلاد.

وتدخلت فرقة الحماية المدنية وقامت بنقل المرأة إلى أحد المستشفيات في المحافظة.

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إلى ذلك، أصيبت المرأة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة امتدت على 40% من جسدها، وفق مصدر طبي.

كما أوضح أنه تم تأمين الإسعافات الأولية الضرورية لإنقاذ حياتها، مرجحاً نقلها إلى مستشفى الحروق البليغة بالعاصمة.

من جهته، أكد مصدر من المحكمة الابتدائية بالمحافظة، أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وإنابة فرقة الشرطة العدلية لإتمام البحث حول حيثياتها.

وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قبلي، بسام باتيتة، في تصريح للإعلام المحلي، إن "المرأة نفسها سبق أن تقدمت بشكوى على أحد جيرانها تفيد بأن جارها يتعمد الكشف عن منزلها من فوق سطح منزله".

كما أضاف باتيتة أن "مثل هذه الشكايات لا تتعهد بها النيابة العمومية، باعتبار أن صبغتها مدنية وتأتي في إطار كف الشغب"، مفيداً بأن "المرأة أقدمت على حرق نفسها على خلفية عدم رضاها على الرأي القضائي"، وفق تعبيره.