الجيش الليبي: ملتزمون بوقف النار.. ونحذر ميليشيا الوفاق

ندد الجيش الليبي بادعاءات وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق الليبية، تروج لاستيلاء عناصر مسلحة تابعة للجيش على بعض المباني العامة والمؤسسات والمدارس في مدينة هون، محذرا ميليشيات الوفاق من الإقدام على أي عدواني.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في تصريحات للعربية والحدث إن "مشكلتنا الحقيقية هي في تيار الإخوان الذي يعبث... الجيش الليبي: مشكلتنا تيار الإخوان الذي يعبث بالمنطقة المغرب العربي

وقالت قيادة الجيش الليبي في بيان إنه "في الوقت الذي نبارك فيه أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي الليبي من أجل الاتفاق، والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة إلا أنه في ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة وتدعي قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، وهذا مناف للحقيقة تماماً".

"ليس بيننا مرتزقة"

وجدد بيان الجيش الليبي التأكيد على عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواته، موضحا أن اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

وحذر الجيش الليبي "ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن الميليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا، وتمكنا من رصد تحشيد للميليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات".

الالتزام بوقف النار

وقال البيان إن "القوات المسلحة الليبية كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، في الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا".

ودعت القوات المسلحة الليبية حكومة الوفاق لوضع حد لتسيب ميليشياتها ووقف استفزازاتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني الليبي.