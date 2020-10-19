ليبيا.. خلافات حول انعقاد جلسة مجلس النواب

أصدر تجمع الوسط النيابي في مجلس النواب الليبي، بيانا بشأن ما وصفها دعوة الرئاسة المفاجئة، لانعقاد جلسة اليوم الإثنين.

وأعلن التجمع مقاطعته الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، داعيا الرئاسة إلى توجيه جهودها لإعادة التئام مجلس النواب وتوحيده أولا.

ودعا تجمع الوسط، الذي يضم 27 نائبا، الرئاسة إلى الامتناع عن إصدار قرارات باسم المجلس دون مشورته.

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أما تكتل فزان النيابي، فأعلن مقاطعته جلسة الاثنين، بسبب عدم الإعلان عن جدول أعمال الجلسة.

وأضاف التكتل، أنه يرفض حضور الجلسة، لعدم توفير خدمات للمنطقة الجنوبية وتعليق رحلات مطار سبها، وأيضا الوضع الأمني المتدهور في الجنوب، وتأزم الوضع الصحي وتفشي كورونا.

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، فأبدى في تصريح له استغرابه من توجيه الرئاسة دعوات لحضور جلسة الإثنين بمدينة بنغازي، دون علمه أو مشورته.