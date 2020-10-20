ليبيا.. يوم ثان من مفاوضات 5 + 5 يبدأ في جنيف

بعدما بدأت اللجنة العسكرية المشكلة من قبل 5 مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا، الاثنين، جولة من محادثاتها المباشرة في مدينة جنيف السويسرية، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بدء أعمال اليوم الثاني من مفاوضات 5 + 5، وذلك وسط آمال بأن تمهد هذه المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر.

موضوع يهمك دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، الاثنين، إلى فتح المعابر والإفراج عن المحتجزين... المبعوثة الأممية: ضرورة فتح المعابر وإطلاق المحتجزين في ليبيا المغرب العربي

وكانت جلسة الاثنين، قد انطلقت بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضحت المنظمة في بيان أن "عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكّل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) والذي دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار".

كما من المفترض أن تستمر مباحثات هذه الجولة حتى 14 أكتوبر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.

اتهامات متبادلة بين الطرفين

وأتت هذه المحادثات، في أعقاب اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتخطيط لشنّ هجوم على منطقتي سرت والجفرة، وتهديدات عسكرية، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف النار الهشّ بينهما، وهو ما يهدّد المسار السياسي الحالي الذي تقوده الأمم المتحدّة للوصول إلى حلّ شامل للأزمة الليبية.

وفي هذا السياق، اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قوات الوفاق بالتخطيط للقيام بعمل وصفه بـ"العدواني والاستفزازي" يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قوات الجيش، وأكدّ "رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدّد.

وتأتي المحادثات العسكرية التي تستضيفها جنيف، قبيل منتدى سياسي يعقد في تونس الشهر المقبل، يهدف إلى إيجاد توافق على إطار وترتيبات حوكمة موحدة تقود لإجراء انتخابات وطنية، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة.

يذكر أن الجانبين كانا توصلا إلى اتفاقيات أولية الشهر الماضي، لتبادل الأسرى واستئناف النقل الجوي والبري عبر الأراضي المقسمة في البلاد.