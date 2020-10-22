البعثة الأممية بليبيا تأسف لاعتقال الصحافي بعيو وتدعو لإطلاقه

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن أسفها لـ"الاعتقال خارج إطار القانون" لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنه.

ومحمد بعيو، صحافي وكان أحد الإعلاميين البارزين إبان حكم نظام معمر القذافي، معروف بعدائه للتيارات الإسلامية، كما انتقد مؤخرا في مناسبات مختلفة تنامي نفوذ المجموعات المسلحة غرب ليبيا.

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وقالت البعثة الأممية إنّ بعيو اعتقل في العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء. وكان برفقته ولداه ورئيسة البرامج المعينة حديثا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار، ولكن أفرِج عنهم في وقت لاحق وفق البعثة الأممية.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وجرى تداول صور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعيو موقوفاً في مقرّ جماعة تدعى "كتيبة ثوار طرابلس"، وهي موالية لحكومة الوفاق الوطني.

ولم تعلق حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، على عملية الاعتقال.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنّ "الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية، تسلط الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحافيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا". وأضافت أنّ "الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي".

ودانت بدورها السفارة الأميركية في ليبيا "الاعتقال غير القانوني" لبعيو، لافتة إلى الدعم الأميركي "لسيادة القانون في ليبيا، وحماية الصحافيين (وكل الليبيين) وحقهم في حرية التعبير".