البرلمان العربي: اتفاق وقف النار بليبيا خطوة هامة لحل الأزمة

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي باتفاق وقف النار في ليبيا.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بالاتفاق الموقع في جنيف بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق والجيش الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر الماضي، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة الجمعة.

وناشد رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازهار.

موضوع يهمك دافع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن سياسة بلاده في هذه البلاد، نافياً دعمه طرفاً على حساب آخر، في... واشنطن: لا ننحاز إلى طرف ضد آخر في ليبيا المغرب العربي

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي ترتضيها الأطراف الليبية والشعب الليبي الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقد وقّع طرفا النزاع في ليبيا الجمعة "اتفاقا دائماً لوقف إطلاق النار" بـ"مفعول فوري" بعد محادثات استمرت خمسة أيام جرت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ووصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي". ورأت أن هذا "الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".