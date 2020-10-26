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أولى جلسات حوار ليبيا.. مرحلة انتقالية ودستور وانتخابات

المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز

أولى جلسات حوار ليبيا.. مرحلة انتقالية ودستور وانتخابات

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بالإنابة أكدت أن ما يهم الشعب الليبي هو مخرجات الحوار

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تونس - خليل ولد اجدود 

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عبر الاتصال المرئي، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الاثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك في بداية نقاشات هدفها اختيار سلطة مؤقتة محل إجماع وطني تنهي الاقتتال والصراع، وتدير مرحلة انتقالية يجري خلالها تنظيم استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية تمهيدا لنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة.

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في التفاصيل، اطلع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال الحوار، على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وناقشوا التوصيات والمقترحات التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.

الأهم.. مخرجات الحوار

بدورها، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بالإنابة أن ما يهم الشعب الليبي هو مخرجات الحوار، لذلك فإنه من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية.

ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا(فرانس برس)
ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا(فرانس برس)

وعرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية، مشددين على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعقد الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداء من التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية.

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