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نقل رئيس الجزائر للمستشفى العسكري.. وتأكيد حكومي على سلامته

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية- فرانس برس)
تبون

نقل رئيس الجزائر للمستشفى العسكري.. وتأكيد حكومي على سلامته

تبون يمارس أنشطته من مقر علاجه

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد بيان حكومي جزائري، الثلاثاء، نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، مؤكدا أنه يمارس أنشطته من مقر علاجه.

وأفاد بيان الوزارة الأولى أن الحالة الصحية للرئيس تبون مستقرة ولا تستدعي القلق.

وقالت الوزارة إن الرئيس الجزائري نُقل إلى وحدة متخصصة بالمستشفى العسكري بناءً على توصيات أطبائه.

ولم يتضح من البيان إذا كان التطورات الخاصة بالوضع الصحي للرئيس مرتبطة بفيروس كورونا.

والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول تبون في حجر صحي لمدة 5 أيام، وغرد الرئيس مطمئناً مواطنيه على صحته، ومؤكدا على مواصلة عمله عن بعد.

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وجاء في بيان الرئاسة: "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر ".

وعقب ذلك غرد الرئيس تبون قائلاً: "أنا بخير وعافية وسأواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر الصحي".

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