  • مباشر
اللغة

السراج ورئيس استخبارات تركيا.. لقاء التراجع عن الاستقالة

فايز السراج (أرشيفية- أسوشييتد برس9
فايز السراج

السراج ورئيس استخبارات تركيا.. لقاء التراجع عن الاستقالة

مصادر العربية: عقيلة صالح التقى مسؤولين مصريين لتنسيق المواقف بشأن الأزمة الليبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر العربية عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تراجع عن الاستقالة التي وعد بتقديمها في نهاية أكتوبر بعد لقاء جمعه برئيس الاستخبارات التركية ومن قبله الرئيس رجب طيب أردوغان للبقاء في السلطة، مؤكدة أن التراجع عن الاستقالة اتفق عليه قبل أكثر من أسبوعين.

القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري في الطائف السعودية القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري في الطائف

وأفادت المصادر بأن تركيا والإخوان ودوّل أخرى -لم تسمها- تسعى لتقليص الدور المصري في ملف ليبيا.

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مسؤولين مصريين السبت لتنسيق المواقف بشأن مستجدات الأزمة الليبية، بحسب مصادر "العربية".

وقالت المصادر إن صالح اتفق مع مسؤولين مصريين على عدة ملفات بشأن الأزمة الليبية ومستجداتها، كما أنه سيتم وضع تصور جديد لمنع سيطرة فصيل معين على ليبيا.

وأبلغ رئيس البرلمان الليبي القاهرة -بحسب المصادر- التمسك بأن يكون إعلان القاهرة هو المرجع الرئيسي لأي اتفاق، مؤكدا أنه لن يتم الاتفاق دون مصر.

ولفتت المصادر إلى أن قطر تدعم قيادات في الملف الليبي وعلي رأسهم قيادات في المجلس الأعلى للدولة من بينهم شخصيات تحضر اجتماعات في تونس ولديهم علاقات مباشرة مع الإخوان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. وتصريح يرجح الإرهاب إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. وتصريح يرجح الإرهاب

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد