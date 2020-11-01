السراج ورئيس استخبارات تركيا.. لقاء التراجع عن الاستقالة

كشفت مصادر العربية عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تراجع عن الاستقالة التي وعد بتقديمها في نهاية أكتوبر بعد لقاء جمعه برئيس الاستخبارات التركية ومن قبله الرئيس رجب طيب أردوغان للبقاء في السلطة، مؤكدة أن التراجع عن الاستقالة اتفق عليه قبل أكثر من أسبوعين.

وأفادت المصادر بأن تركيا والإخوان ودوّل أخرى -لم تسمها- تسعى لتقليص الدور المصري في ملف ليبيا.

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مسؤولين مصريين السبت لتنسيق المواقف بشأن مستجدات الأزمة الليبية، بحسب مصادر "العربية".

وقالت المصادر إن صالح اتفق مع مسؤولين مصريين على عدة ملفات بشأن الأزمة الليبية ومستجداتها، كما أنه سيتم وضع تصور جديد لمنع سيطرة فصيل معين على ليبيا.

وأبلغ رئيس البرلمان الليبي القاهرة -بحسب المصادر- التمسك بأن يكون إعلان القاهرة هو المرجع الرئيسي لأي اتفاق، مؤكدا أنه لن يتم الاتفاق دون مصر.

ولفتت المصادر إلى أن قطر تدعم قيادات في الملف الليبي وعلي رأسهم قيادات في المجلس الأعلى للدولة من بينهم شخصيات تحضر اجتماعات في تونس ولديهم علاقات مباشرة مع الإخوان.