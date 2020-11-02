محادثات بغدامس الليبية تناقش خروق تفاهمات جنيف

تستضيف مدينة غدامس الليبية اليوم الاثنين، الجولةَ الخامسة من محادثاتِ اللجنةِ العسكريةِ الليبيةِ المشتركةِ المعروفة باسم 5+5 لأول مرة داخل الأراضي الليبية ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت البعثةُ الأمميةُ في ليبيا إن المحادثات تهدف لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وإنشاءِ اللجان الفرعية التي ستبحث القضايا التفصيلية.

وأشارت مصادرُ العربية والحدث إلى أن من بين القضايا التي ستُبحث هي إنشاءُ غرفة العمليات المشتركة والترتيبات الأمنية بما في ذلك داخل مدينة سرت، إضافةً إلى القضايا الشائكة التي تتعلقُ بآلية تفكيك الميليشيات ورحيلٍ المرتزقة وما رافق من ذلك من خروقٍ لتفاهمات جنيف المتمثلة في عقد اتفاقياتٍ أمنيةٍ جديدةٍ بين الوفاق وتركيا وقطر.

هذا ودعا اجتماع لشيوخ قبائل وأعيان ليبيين، إلى التعبئة العامة ضد تقسيم البلاد وتشكيل هيئة للمصالحة الوطنية، ولعقد مؤتمرات ليبية ليبية داخل البلاد لرأب الصدع بين مختلف الأطراف.

كما دعا المجتمعون مجلس النواب إلى تشكيل حكومة طوارئ، مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات في غضون فترة تقل عن سنة ونصف، وشدد المشاركون في الاجتماع على تمسكهم بما أسموها ثوابت الوطن وفي مقدمها وحدة ليبيا واستقرارها.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، سيفاني ويليامز، قد أعلنت قبل أيام أن محادثات السلام المقبلة ستحدد موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق النار . وأكدت أن "ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن اتفاقيات سابقة على وقف إطلاق النار انهارت بشكل كلي، إلا أن الأفرقاء توصلوا في 23 أكتوبر الماضي بعد محادثات امتدت 5 أيام في جنيف على وقف دائم للنار.

ولاحقاً أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا أن المحادثات السياسية التي انطلقت في 26 من الشهر المنقضي عبر الإنترنت، ستنتقل إلى العاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر.