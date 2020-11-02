وزير الداخلية الفرنسي يبحث في تونس والجزائر التنسيق الأمني

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أنه سيزور تونس والجزائر هذا الأسبوع لمناقشة المسائل الأمنية مع نظيريه هناك.

وتصاعدت المخاوف بشأن الأمن والهجرة في فرنسا بعد هجوم دام بسكين على كنيسة في نيس الأسبوع الماضي.

وقال دارمانان في حديث مع تلفزيون "بي. إف. إم": "سأتوجه في نهاية الأسبوع إلى تونس والجزائر للتنسيق الاستخباراتي بشأن مكافحة الإرهاب" ولبحث مسألة ترحيل المتطرفين.

وأضاف أن "التنسيق مع المغرب حول ترحيل متطرفين يسير بشكل جيد"، كاشفاً أنه سيزور روسيا أيضاً خلال أيام لبحث "أنشطة بعض الشيشانيين".

وأكد أنه تم استنفار 100 ألف جندي وشرطي لحماية المدن الفرنسية، مضيفاً: "نحن في حالة حرب ونعيش تهديداً إرهابياً.. وقوع هجمات إرهابية أمر محتملة على كافة أراضينا".