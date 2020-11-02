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وزير الداخلية الفرنسي يبحث في تونس والجزائر التنسيق الأمني

French Interior Minister Gerald Darmanin, wearing a protective face mask, leaves following the weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris, France, October 28, 2020. REUTERS/Charles Platiau
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

وزير الداخلية الفرنسي يبحث في تونس والجزائر التنسيق الأمني

جيرالد دارمانان: نحن في حالة حرب.. والهجمات الإرهابية محتملة على كافة أراضينا

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دبي – العربية.نت

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أنه سيزور تونس والجزائر هذا الأسبوع لمناقشة المسائل الأمنية مع نظيريه هناك.

وتصاعدت المخاوف بشأن الأمن والهجرة في فرنسا بعد هجوم دام بسكين على كنيسة في نيس الأسبوع الماضي.

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وقال دارمانان في حديث مع تلفزيون "بي. إف. إم": "سأتوجه في نهاية الأسبوع إلى تونس والجزائر للتنسيق الاستخباراتي بشأن مكافحة الإرهاب" ولبحث مسألة ترحيل المتطرفين.

وأضاف أن "التنسيق مع المغرب حول ترحيل متطرفين يسير بشكل جيد"، كاشفاً أنه سيزور روسيا أيضاً خلال أيام لبحث "أنشطة بعض الشيشانيين".

وأكد أنه تم استنفار 100 ألف جندي وشرطي لحماية المدن الفرنسية، مضيفاً: "نحن في حالة حرب ونعيش تهديداً إرهابياً.. وقوع هجمات إرهابية أمر محتملة على كافة أراضينا".

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