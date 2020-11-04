  • مباشر
اللغة

انفراجة في أزمة ليبيا.. اجتماع غدامس ينتهي بتوافق

من اجتماع غدامس
من اجتماع غدامس

انفراجة في أزمة ليبيا.. اجتماع غدامس ينتهي بتوافق

اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، انتهاء اجتماعات غدامس بين وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، بتوافق كلّي على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة كافة القوات إلى معسكراتها.

شاهد.. أشد زعماء ميليشيات ليبيا فتكاً يتمسك بالحرب المغرب العربي شاهد.. أشد زعماء ميليشيات ليبيا فتكاً يتمسك بالحرب

وأوضحت البعثة، في بيان متأخر مساء أمس، أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وعلى اختيار مدينة سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت وهون مقرا للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية، كما طالبت مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

أول اجتماع للجنة في سرت

كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في منطقة البريقة لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى جانب إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

من غدامس الليبية (2 نوفمبر 2020- فرانس برس)
من غدامس الليبية (2 نوفمبر 2020- فرانس برس)

يذكر أن هذه التفاهمات المهمّة بين طرفي الصراع الليبي، تسبق اجتماعات الحوار السياسي التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية، والتي دعت إليها البعثة الأممية 75 شخصية ليبية يمثلون كل أطياف الشعب الليبي، للتباحث والتفاوض بشأن تشكيل سلطة موحدّة تتولى إدارة السلطة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح قبل ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح قبل ديسمبر
سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و"تنتظر رئيس أميركا المقبل"

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة
ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها
حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟ حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟
مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد