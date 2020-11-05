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وزير داخلية الوفاق يواصل مباحثات القاهرة وسط غضب تركي

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا (أرشيفية- رويترز)
وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا
الأزمة الليبية

وزير داخلية الوفاق يواصل مباحثات القاهرة وسط غضب تركي

المشاورات تشمل خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية

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دبي - قناة العربية

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يبدأ وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الخميس، اليوم الثاني من المفاوضات في القاهرة بمناقشة ملف التنظيمات الإرهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات ومواجهتها، وسط غضب وتحفظ تركي.

وتشمل مشاورات وزير الداخلية بالقاهرة، خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية، وبحث استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة كل ما يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة.

ومن جانبها، تتمسك القاهرة بضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية الليبية، وعدم المساس بها، وأبلغت وزير داخلية الوفاق بذلك. وطلب الأخير التهدئة مع القاهرة.

كما تم الاتفاق على تسهيل مهام العمالة المصرية في ليبيا وعدم تعرضهم لأي مضايقات أو القبض عليهم.

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وتطرقت التفاهمات إلى الإفراج عن أي مصريين مقبوض عليهم في سجون الوفاق، وتعهد وزير الداخلية بالتنفيذ وعدم التعرض للمصريين لمضايقات في مناطق حكومة الوفاق.

وأيضا بحث الوزير الليبي ترتيبات لزيارة مسؤولين آخرين من حكومة الوفاق للقاهرة، فضلا عن تنظيم لقاءات مع مسؤولين من البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي.

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