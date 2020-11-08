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تنديد أممي بتعرض ليبيين لاعتقال "تعسفي" في طرابلس

مطار طرابلس ليبيا tripoli airport libya lybia
أرشيفية - مطار طرابلس في ليبيا

تنديد أممي بتعرض ليبيين لاعتقال "تعسفي" في طرابلس

الأمم المتحدة دعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا مع احترام حرية الحركة لجميع الليبيين بالكامل

متابع الغاء المتابعة

طرابلس - فرانس برس

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طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأحد، ب"الإفراج الفوري" عن ليبيين أتوا من شرق البلاد وتم اعتقالهم "تعسفياً" من جانب مجموعات مسلحة مع وصولهم إلى طرابلس.

وقالت البعثة في بيان إنها "لاحظت بقلق بالغ في الفترة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر و5 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتقال عدد من الأفراد من الشرق الذين سافروا إلى طرابلس بشكل تعسفي من قبل جماعات مسلحة".

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واستؤنفت مؤخرا الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) بعد توقف دام لنحو 14 شهرا.

كما أضافت: "تمت متابعة شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس حيث قبض عليه، وزُعم القبض على آخرين في المطار عند وصولهم".

إفراج فوري

ودعت إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا مع احترام حرية الحركة لجميع الليبيين بالكامل".

من جانبه، ندد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا "بشدة بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا الدولي إلى مطار معيتيقة الدولي".

وأكد "إصدار الأوامر للأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة التي قامت بهذا الفعل"، بحسب بيان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتقال.

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