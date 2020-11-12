خلافا لاتفاق جنيف.. قطر والوفاق توقعان اتفاقية عسكرية

عشية اتفاق اللجنة العسكرية الليبية على إخراج المرتزقة من خطوط القتال، وقعت قطر وحكومة الوفاق الليبية، الخميس، اتفاقية للتدريب وتطوير القدرات العسكرية، ما يهدد بانهيار المفاوضات بعد هذه الاتفاقية المخالفة لاتفاق جنيف لوقف اطلاق النار.

ووقع وزير الدفاع في الوفاق، صلاح الدين نمروش، الذي يزور الدوحة حالياً، اتفاقية عسكرية تقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته لأول مرة في تاريخ البلدين وفق ما أكدته مصادر "العربية".

والشهر الماضي، وقع الطرفان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما، كما زار وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري العاصمة الليبية طرابلس، منتصف أغسطس الماضي، وذلك قبيل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في بين أطراف الخلاف الليبي.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يواصل فيه أطراف الأزمة الليبية التشاور بشأن الآلية التي ستجري بها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة تفعيلاً لبنود اتفاق وقف القتال الذي حظي بدعم دولي وإقليمي واسع.

والخميس، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"على خطة لسحب المقاتلين من خطوط القتال.

وأعلن مسؤول الفريق الأمني ببعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، سليم رعد، اتفاق اللجنة العسكرية الليبية على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط القتال.

هذا وتوصل المشاركين في الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة.